В Минске живут 406 ветеранов Великой Отечественной войны

Председатель комитета по труду обратил внимание, что ветеранам Великой Отечественной войны также предоставляются государственные социальные льготы в сфере здравоохранения, санаторно-курортного лечения, на проезд и другие. Они включают бесплатное обеспечение лекарствами и техническими средствами социальной реабилитации, предоставление социальных услуг на дому, изготовление и ремонт зубных протезов, санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд на всех видах городского и пригородного пассажирского транспорта, скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг, проведение ремонта за счет средств местных бюджетов.