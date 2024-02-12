В Челябинской области начали распределять квоты на проживание иностранцев

На первом в 2024 году заседании специальная комиссия рассмотрела 18 заявок-анкет о выделении квоты от иностранных граждан и лиц без гражданства и приняла два положительных решения.
Таким образом, осталось еще 48 квот.
Напомним, в соответствии с распоряжением правительства РФ региону на текущий год установлена квота в количестве 50 единиц.
В пресс-службе ГУ МВД уточняют, что прием заявок-анкет о выделении квоты на выдачу разрешения на временное проживание в Российской Федерации осуществляется во всех подразделениях по вопросам миграции.