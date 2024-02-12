Игорь Кобзев встретился с трехкратной олимпийской чемпионкой по синхронному плаванию Марией Киселевой

В Иркутске впервые прошли показы этой уникальной постановки. Проект реализуют благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Правительства Иркутской области.
Площадкой для спектакля стал водно-спортивный комплекс «Солнечный», первые показы «Сказа о русских берегах» состоялись здесь 9 февраля. В число первых зрителей вошли в том числе многодетные и малообеспеченные семьи, семьи участников специальной военной операции, отмечает пресс-служба Правительства региона.
«Иркутяне впервые увидели спектакль на воде “Сказ о русских берегах”. Это яркое и потрясающее шоу, прекрасные декорации, музыка и неподражаемое мастерство актеров. Это не просто грандиозное представление — это напоминание о том, что Россия — страна с богатой историей и культурой. Этот проект объединил в себе все то, чем мы гордимся. Благодарю Марию Киселеву и ее большую профессиональную команду за то, что подарили иркутянам, а все мы одна большая семья, такой праздник. 2024 год объявлен в России Годом семьи. Сейчас в Иркутской области проходит региональный этап душевного и доброго Всероссийского проекта “Всей семьей”. Поэтому если кто-то еще не принял участие в этом проекте, регистрируйтесь на сайте “Всейсемьей.рф”, участвуйте и побеждайте», — сказал Игорь Кобзев.
В спектакле «Сказ о русских берегах» принимают участие легендарные спортсмены, мировые звезды синхронного плавания. В частности, двукратная олимпийская чемпионка Мария Шурочкина, четырехкратная чемпионка мира Варвара Субботина, олимпийская чемпионка Елена Прокофьева, пятикратная чемпионка мира среди юниоров Анна Удовик. Перед первым показом спектакля чемпионы провели мотивационную встречу с воспитанниками областной спортивной школы олимпийского резерва «Олимпиец».
«Спектакль на воде “Сказ о русских берегах” был создан для того, чтобы объединить нас всех, напомнить об истории нашей страны. Путешествие героев спектакля не только географическое, но и историческое. Это также воплощенная в жизнь детская мечта о путешествиях в пространстве. Действие происходит на воде, в воздухе и на суше. Наши артисты — это спортсмены, акробаты, драматические актеры, флайбордисты и хореографы. Уверена, что эмоции, которые получат зрители, останутся с ними надолго. Каждый участник спектакля вложил в него частичку своей души, и люди это чувствуют. Мы счастливы, что благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив имеем возможность показывать “Сказ о русских берегах” во многих городах страны и благодарны Правительству Иркутской области за то, что нам доверили представить наше творчество в регионе», — сказала Мария Киселева.
Губернатор поблагодарил участников спектакля за встречу с детьми и отметил, что беседы со спортсменами такого уровня вдохновляют молодежь на достижение новых успехов.
«Сегодня в областном центре есть возможность для проведения культурно-спортивных мероприятий такого масштаба как спектакль на воде. Водно-спортивный комплекс “Солнечный” соответствует олимпийским стандартам и предназначен для тренировок и сборов спортсменов российских и зарубежных команд, проведения соревнований по водным видам спорта, включая соревнования международного уровня. Сборная России по синхронному плаванию тренировалась у нас перед чемпионатом мира по водным видам спорта, который проходил в 2019 году в Южной Корее», — отметил Игорь Кобзев.