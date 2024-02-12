Игорь Кобзев встретился с трехкратной олимпийской чемпионкой по синхронному плаванию Марией Киселевой

«Спектакль на воде “Сказ о русских берегах” был создан для того, чтобы объединить нас всех, напомнить об истории нашей страны. Путешествие героев спектакля не только географическое, но и историческое. Это также воплощенная в жизнь детская мечта о путешествиях в пространстве. Действие происходит на воде, в воздухе и на суше. Наши артисты — это спортсмены, акробаты, драматические актеры, флайбордисты и хореографы. Уверена, что эмоции, которые получат зрители, останутся с ними надолго. Каждый участник спектакля вложил в него частичку своей души, и люди это чувствуют. Мы счастливы, что благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив имеем возможность показывать “Сказ о русских берегах” во многих городах страны и благодарны Правительству Иркутской области за то, что нам доверили представить наше творчество в регионе», — сказала Мария Киселева.