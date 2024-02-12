Морозы в −31 градус ударят по Самарской области

В Самарской области синоптики составили прогноз погоды на ближайшие дни. Так, начало рабочей недели обещает быть морозным, с небольшим снегом. Об этом сообщили в ФГБУ «Приволжское УГМС».
В ночь с 11 на 12 февраля температура воздуха составит −19…-24 °C, однако местами она может достигнуть −26…-31 °C. Днем может пойти небольшой снег, а северо-западный ветер достигнет 6−11 м/с. В дневное время воздух прогреется до −9…-14 °C.
Во вторник, 13 февраля, в Самарской области потеплеет, но будет идти мокрый снег. Ночью ожидается южный ветер, а днем он сменит направление на северное, и будет дуть со скоростью 6−11 м/с. Ночная температура воздуха составит −9…-14 °C, а дневная — −1…-6 °C.
А в среду, 14 февраля, скорость ветра останется такой же, как в предыдущие дни, только он сменит направление на северно-восточный. Ночью ожидается −10…-15 °C, а днем будет −7…-12 °C.