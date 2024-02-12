Морозы в −31 градус ударят по Самарской области

В ночь с 11 на 12 февраля температура воздуха составит −19…-24 °C, однако местами она может достигнуть −26…-31 °C. Днем может пойти небольшой снег, а северо-западный ветер достигнет 6−11 м/с. В дневное время воздух прогреется до −9…-14 °C.