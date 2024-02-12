Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Голубев объявил особый режим в 23 городах и районах: обесточены 14 котельных и дома 180 тысяч дончан

Ростовская область разгребает последствия непогоды.
Сейчас в Ричмонде: +11° 3 м/с 87% 755 мм рт. ст. +9°
Источник: ТГ-канала 161.ru

Губернатор Василий Голубев объявил режим «повышенной готовности» в 23 городах и районах Ростовской области, чтобы упростить ликвидацию последствий непогоды. Дома 180 тысяч дончан до сих пор обесточены.

— Режим позволит привлечь дополнительные силы и средства для ликвидации последствий неблагоприятных погодных явлений.

Губернатор оценил погоду последних суток как «крайне неблагоприятную», но заявил, что пик массовых отключений электричества позади — был в середине 11 февраля, когда были обесточены дома более 260 тысяч жителей.

По словам Голубева, электричество вернули в дома 82 тысяч дончан, социально значимые объекты запитали с помощью 69 резервных источников. При этом электричество отсутствует в 14 котельных, поэтому жители некоторых городов (губернатор не уточнил, каких) остаются без централизованного отопления.

Об этом сообщил ТГ-канал 161.ru.