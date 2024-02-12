Голубев объявил особый режим в 23 городах и районах: обесточены 14 котельных и дома 180 тысяч дончан

Губернатор Василий Голубев объявил режим «повышенной готовности» в 23 городах и районах Ростовской области, чтобы упростить ликвидацию последствий непогоды. Дома 180 тысяч дончан до сих пор обесточены.
— Режим позволит привлечь дополнительные силы и средства для ликвидации последствий неблагоприятных погодных явлений.
Губернатор оценил погоду последних суток как «крайне неблагоприятную», но заявил, что пик массовых отключений электричества позади — был в середине 11 февраля, когда были обесточены дома более 260 тысяч жителей.
По словам Голубева, электричество вернули в дома 82 тысяч дончан, социально значимые объекты запитали с помощью 69 резервных источников. При этом электричество отсутствует в 14 котельных, поэтому жители некоторых городов (губернатор не уточнил, каких) остаются без централизованного отопления.
Об этом сообщил ТГ-канал 161.ru.