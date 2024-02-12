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Пермские орнитологи спасли редкую птицу в мороз

Птицу окольцевали, измерили и выпустили на свободу.
Источник: Пермское орнитологическое общество

Орнитологи спасли в Пермском крае редкую птицу.

Как рассказали в Пермском орнитологическом обществе, из Соликамска в Центр помощи диким животных «Лисичкин терем» поступил воробьиный сычик.

«После проведённых обследований и тщательных наблюдений сычику был вынесен вердикт: может лететь на свободу! Птица осмотрена специалистами, измерена, окольцована и выпущена», — рассказали орнитологи.

По данным Пермского орнитологического общества, воробьиный сычик (Glaucidium passerinum) — редкий гнездящийся вид для Прикамья, поэтому он занесён в Красную книгу Пермского края.

«Хорошо, когда редкое животное может быть возвращено в природу», — радуются орнитологи.

Напомним, ранее в окно к пермякам постучала сова из Хогвардса.

флора и фауна