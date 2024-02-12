Полицейские в Мариинске вернули хозяйке сбежавшего французского бульдога

По данным полиции Кузбасса, правоохранители помогли вернуть жительнице Мариинска сбежавшего на прогулке французского бульдога. Женщина обратилась в полицию после неудачных попыток найти животное самой.
Заявительница написала о пропаже питомца в местных соцсетях, где очевидцы рассказали, как неизвестная женщина в это же время посадила похожего пса в такси белого цвета и уехала. Старший участковый уполномоченный ОМВД России «Мариинский» Николай Потачкин просмотрел записи с камер микрорайона и установил владельца автомобиля. Водитель подтвердил, что в тот вечер подвозил женщину с собакой, и сообщил конечный адрес.
На нём майор полиции обнаружил французского бульдога. Выяснилось, что забравшая собаку мариинка спутала животное с потерявшимся псом своих родственников. Она отдала его полицейскому и извинилась. В отделе полиции бульдога передали законной владелице.
А чуть меньше недели назад кемеровские полицейские помогли вернуться домой двум породистым собакам, которые сломали забор и сбежали.