Полицейские в Мариинске вернули хозяйке сбежавшего французского бульдога

Заявительница написала о пропаже питомца в местных соцсетях, где очевидцы рассказали, как неизвестная женщина в это же время посадила похожего пса в такси белого цвета и уехала. Старший участковый уполномоченный ОМВД России «Мариинский» Николай Потачкин просмотрел записи с камер микрорайона и установил владельца автомобиля. Водитель подтвердил, что в тот вечер подвозил женщину с собакой, и сообщил конечный адрес.