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Полицейские в Мариинске вернули хозяйке сбежавшего французского бульдога

Собаку увезла домой другая мариинка, которая приняла животное за пса родственников.

По данным полиции Кузбасса, правоохранители помогли вернуть жительнице Мариинска сбежавшего на прогулке французского бульдога. Женщина обратилась в полицию после неудачных попыток найти животное самой.

Заявительница написала о пропаже питомца в местных соцсетях, где очевидцы рассказали, как неизвестная женщина в это же время посадила похожего пса в такси белого цвета и уехала. Старший участковый уполномоченный ОМВД России «Мариинский» Николай Потачкин просмотрел записи с камер микрорайона и установил владельца автомобиля. Водитель подтвердил, что в тот вечер подвозил женщину с собакой, и сообщил конечный адрес.

На нём майор полиции обнаружил французского бульдога. Выяснилось, что забравшая собаку мариинка спутала животное с потерявшимся псом своих родственников. Она отдала его полицейскому и извинилась. В отделе полиции бульдога передали законной владелице.

А чуть меньше недели назад кемеровские полицейские помогли вернуться домой двум породистым собакам, которые сломали забор и сбежали.