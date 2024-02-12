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В Котельниковском районе показали последствия ледяного дождя

Волгоградская область оказалась во власти непогоды.
Сейчас в Ричмонде: +11° 2 м/с 87% 756 мм рт. ст. +9°

Особенно сильные осадки прошли в Котельниковском районе. В муниципалитете оборвало провода линий электропередачи.

В субботу, 11 февраля, в Котельниковском районе ввели режим ЧС. Такая мера позволила задействовать дополнительные силы и максимально быстро справиться с последствиями разгула стихии.

Социальные учреждения и жилые дома без тепла не остались — котельные работали в штатном режиме. Для ремонта линий электропередачи привлекли специалистов из Волгограда, Волжского и других районов.

Некоторым жителям Котельниково электричество вернули вечером 11 февраля. Ремонтные бригады работали в непрерывном режиме. Продолжается уборка и распил поваленных деревьев.

В муниципалитете отложения льда достигли 28 мм. Ранее синоптик Тишковец предупредил, что непогода еще может вернуться в Волгоградскую область.