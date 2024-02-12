В Котельниковском районе показали последствия ледяного дождя

Особенно сильные осадки прошли в Котельниковском районе. В муниципалитете оборвало провода линий электропередачи.
В субботу, 11 февраля, в Котельниковском районе ввели режим ЧС. Такая мера позволила задействовать дополнительные силы и максимально быстро справиться с последствиями разгула стихии.
Социальные учреждения и жилые дома без тепла не остались — котельные работали в штатном режиме. Для ремонта линий электропередачи привлекли специалистов из Волгограда, Волжского и других районов.
Некоторым жителям Котельниково электричество вернули вечером 11 февраля. Ремонтные бригады работали в непрерывном режиме. Продолжается уборка и распил поваленных деревьев.
В муниципалитете отложения льда достигли 28 мм. Ранее синоптик Тишковец предупредил, что непогода еще может вернуться в Волгоградскую область.