В Иркутской области в 2023 году родилось 12 090 мальчиков и 11 481 девочка

По информации службы ЗАГС Иркутской области, лидерами среди популярных мужских имен остаются вот уже несколько лет Артем (581), Михаил (475) и Александр (442). Далее следуют имена Матвей (397), Тимофей (358), Дмитрий (333), Роман (326), Иван (322), Максим (316), Марк (304).
У девочек по-прежнему первое место занимает София (516). На втором месте — имя Ева (427), третье место занимает имя Варвара (381), далее идут Виктория (361), Анна (352), Милана (329), Алиса (297), Дарья (286), Мария (286), Василиса (284).
Редкими и интересными именами среди мальчиков стали Марс, Бронислав, Ярополк, Весемир, Рома, Владлен, Сафрон, Герасим, Ратимир, Иларион, Прокопия, Космос, Петр, Ларион, Пантелей, Никонор, Панкрат, Никон, Остап. У девочек — Самара, Аполлинария, Стефанида, Ассоль, Осень, Аюна-Виктория, Маруся, Ефросинья, Лукерья, Забава, Клавдия, Златослава, Идея, Инесса, Златомира, Инга.