В Иркутской области в 2023 году родилось 12 090 мальчиков и 11 481 девочка

Иркутская область, НИА-Байкал — Всего в 2023 году отделами службы ЗАГС Иркутской области зарегистрировано 23 571 актов о рождении, из них мальчиков −12 090, девочек — 11 481.