Резкие перемены погоды ожидаются в Воронеже на рабочей неделе

Погодные «качели» и сильные перепады температуры прогнозируют синоптики в Воронеже на этой рабочей неделе. Сейчас погоду в регионе определяет теплый фронт атлантического циклона, в связи с чем термометры в ближайшие дни уйдут в заметный «плюс». А затем, во второй половине семидневки, они могут показать до −15 градусов. Об этом сообщается в прогнозе регионального гидрометцентра утром в понедельник, 12 февраля.
Днем ожидается от 3 до 5 градусов тепла. Продолжает идти небольшой дождь. Скорость южного ветра может составить до 5−10 м/сек.
Энергетики Воронежской области подготовились к работе в неблагоприятных погодных условиях. К оперативному реагированию готовы 146 бригад: 423 специалиста и 140 единиц спецтехники. Кроме того, есть 53 резервных источника электроснабжения мощностью более 3 МВт, которые можно использовать для подачи электроэнергии на социально значимые объекты.
Ночью вторника в Воронеже вновь ожидаются осадки в виде дождя. Днем — облачно, без существенных осадков. Метеорологи предупреждают о гололедице на дорогах. В темное время суток термометры покажут около +3 градусов, а в светлое — уже до 6−8 градусов тепла.
В среду, 14 февраля, будет прохладнее: столбики термометров преодолеют нулевую отметку и покажут около +1 градуса как ночью, так и днем. В темное время суток дождь усилится. Днем в среду возможен мокрый снег. Ветер сменит направление на северо-восточное, его порывы могут достигать 11 м/cек.
В ночь на 15 февраля в Воронеже прогнозируют до −7…-9 градусов. Днем термометры покажут около −6 градусов. В пятницу будет еще холоднее. В ночь на 16 февраля температура в областном центре может опуститься до −13…-15 градусов. Днем прогнозируют около 11 градусов мороза. Выглянет солнце, осадков не ожидается.