Резкие перемены погоды ожидаются в Воронеже на рабочей неделе

Погодные «качели» и сильные перепады температуры прогнозируют синоптики в Воронеже на этой рабочей неделе. Сейчас погоду в регионе определяет теплый фронт атлантического циклона, в связи с чем термометры в ближайшие дни уйдут в заметный «плюс». А затем, во второй половине семидневки, они могут показать до −15 градусов. Об этом сообщается в прогнозе регионального гидрометцентра утром в понедельник, 12 февраля.