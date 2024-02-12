Минздрав меняет порядок оказания медпомощи пенсионерам

Минздрав предложил изменить порядок оказания медицинской помощи пожилым россиянам. В больницах для них откроют отдельные кабинеты.
В ведомстве планируют создать в каждой больнице с числом коек больше 400 гериатрический кабинет. А в гериатрических отделениях снизят нагрузку на врачей: с 20 до 13 коек в расчете на одного медика.
Медицинскую помощь по гериатрии оказывают пациентам в возрасте от 60 лет.
По данным специалистов сервиса HeadHunter врачи-гериатры и геронтологи (в задачи последних входит только информационно-образовательное сопровождение пожилых) в России в числе самых дефицитных.
Отмечается, также, что население страны стареет, как это происходит и в Европе, а продолжительность жизни растет. Поэтому необходимость в специалистах-гериатрах будет увеличиваться.