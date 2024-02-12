В Ростовской области похолодает до −15 градусов

В пятницу и субботу в дневные часы — 5 −7, в ночные — до −15 градусов. По югу области, в Песчанокопском и Сальске с 16 по 17 февраля днем также морозно — до −3, в ночные часы до −11. В Ростове 16 и 17 февраля днем до −4, сильный ветер с порывами до 16 м/c, в ночные часы морозы заметно сильнее — до −11.