Школьники создали арт-объекты для жилого квартала на западе столицы

Композиция Арины Панковой тоже предлагает подумать об урбанизации и ее влиянии на современного человека. Разноцветные абстрактные фигуры взрослого, ребенка и собаки на прогулке указывают на то, как важно наслаждаться природой и общением с близкими или своим питомцем.