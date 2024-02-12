Школьники создали арт-объекты для жилого квартала на западе столицы

Возле шести жилых домов, которые строятся в районе Очаково-Матвеевское, появятся арт-объекты, созданные учениками столичной школы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«В рамках творческого задания детям предложили самостоятельно разработать уличные арт-объекты. Всего на конкурс было подано более 20 заявок, иллюстрирующих самые разные авторские задумки. Среди проектов-победителей — скамейка с зеркальной скульптурой человека и композиция из фигур взрослого, ребенка и собаки», — отметил Андрей Бочкарев.
Конкурс проводился среди учеников школы «Летово». У каждого проекта-победителя свое идейное наполнение. Так, арт-объект Глеба Генкена в виде лавки со скульптурой зеркального человека и полок-серпантина, напоминает о потребности многих жителей мегаполиса остановиться и посмотреть на себя со стороны. К бетону автор добавил природные элементы — деревянные спилы.
Композиция Арины Панковой тоже предлагает подумать об урбанизации и ее влиянии на современного человека. Разноцветные абстрактные фигуры взрослого, ребенка и собаки на прогулке указывают на то, как важно наслаждаться природой и общением с близкими или своим питомцем.
Скульптура «Вихрь» Софии Ореховой олицетворяет современный мир, невозможный без гармоничного сочетания индустриального и натурального, демонстрирует постоянное стремление человека к развитию.
Работы школьников оценивало жюри, в состав которого вошли представители руководства компании-девелопера строящегося жилого комплекса. Им помогали авторские коллективы архитектурного бюро и ландшафтной студии.
Арт-объекты планируется разместить на благоустроенной территории возле домов, которые сейчас строятся по адресу: Озерная улица, владение 7. Здесь появятся сухой фонтан, малые архитектурные формы, кустарники и цветущие растения.
По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, сегодня при благоустройстве столицы системно используются арт-объекты. Искусство расширяет кругозор, и почерпнуть новое можно не только в музеях, но и в городской среде.