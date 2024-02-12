Морозы до −25 градусов ожидаются в Нижнем Новгороде в День всех влюбленных

Морозы до −25 градусов обещают нижегородцам синоптики в День всех влюбленных 14 февраля. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Погода».
12 февраля в столице Приволжья прогнозируют до −8 градусов днем и небольшой снег. Во вторник к ночи похолодает до −25 градусов, осадков не предвидится.
Утром 14 февраля столбики термометров покажут до −21, к полудню ожидается до −17, а к ночи — до −25. При этом жителей и гостей областного центра порадует ясная погода.
15 февраля прогнозируется до — 19 градусов днем, без осадков. Пятница станет самым холодным днем на неделе. Утром ожидается до −27 градусов.
К выходным в Нижнем Новгороде обещают потепление до −8 градусов.
Ранее мы писали, что 75 сантиметров снега выпало в январе в нагорной части Нижнего Новгорода.