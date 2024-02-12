Стало известно, кто «оторвал» кусок скалы на мысе Тобизина острова Русский

В опубликованном Telegram-каналом DPS_VL комментарии один из участников «акции» сообщил, что занимается альпинизмом и скалолазанием, имеет спортивные разряды, звание «Приморский Барс» и так же, как многие любит природу Приморского края. Действия по обрушению части скалы он объясняет исключительно соображениями безопасности. Как утверждает скалолаз, за два месяца щель между скалой и отошедшими от неё глыбами увеличилась с 5 до 20 сантиметров. Обрушение неминуемо произошло бы в ближайшее время и без участия человека — под воздействием природных факторов. Но неконтролируемое падение огромных камней могло бы привести к беде: люди часто фотографировались, стоя именно на этом участке скалы, а внизу, под скалой нередко горожане отдыхали или ловили рыбу.