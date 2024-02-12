Стало известно, кто «оторвал» кусок скалы на мысе Тобизина острова Русский

Один из участников обрушения части скалы на мысе Тобизина острова Русский прокомментировал резонансное видео, появившееся в соцсетях 11 февраля. Ранее трое молодых людей ногами оттолкнули от края отвесной скалы несколько камней внушительного вида.
Судя по кадрам видео, размещенным в социальных сетях, после инцидента в гладкой до этого каменной стене, появляется значительная полость. Часть людей, прокомментировавших видео в соцсетях, обвинили парней в нанесении ущерба природе и красоте знакового для приморцев места.
В опубликованном Telegram-каналом DPS_VL комментарии один из участников «акции» сообщил, что занимается альпинизмом и скалолазанием, имеет спортивные разряды, звание «Приморский Барс» и так же, как многие любит природу Приморского края. Действия по обрушению части скалы он объясняет исключительно соображениями безопасности. Как утверждает скалолаз, за два месяца щель между скалой и отошедшими от неё глыбами увеличилась с 5 до 20 сантиметров. Обрушение неминуемо произошло бы в ближайшее время и без участия человека — под воздействием природных факторов. Но неконтролируемое падение огромных камней могло бы привести к беде: люди часто фотографировались, стоя именно на этом участке скалы, а внизу, под скалой нередко горожане отдыхали или ловили рыбу.
«Данная порода называется песчаник, очень мягкая и подвержена разрушению в следствие выветривания и вымывания, и конкретно этот кусок упал бы весной или летом», — написал приморец. По его словам, обрушение каменного пласта было предпринято только для предотвращения возможного несчастного случая.
Напомним, в 2017 году Положения об охранных зонах памятников природы «Геологический разрез Тобизинский» и «Геологический разрез Анизийский», расположенных на острове Русский, были разработаны департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края. В границах зон геологических памятников природы запрещена любая деятельность, ведущая к их разрушению.