Самая большая в истории группа российских туристов вернулась из КНДР

Также туристическая программа включила посещение российскими СМИ строящуюся Вонсан-Кальмаскую туристическую зону, которая расположилась на площади 2,8 квадратных километров и включает 17 отелей, 37 гостиниц, 29 разных магазинов, четырехкилометровый пляж и многое другое. Ожидается, что в ближайшие годы туристическая зона начнет работу и будет принимать и российских туристов. Крайней точкой отдыха российских туристов стал горнолыжный курорт Масикрен. Комплекс включает 10 склонов разной сложности и общей протяженностью более 17 километров, прокат спортивной одежды и оборудования, разнообразные подъемники, каток, гостиницы, кафе, рестораны, СПА, магазины и многое другое.