Самая большая в истории группа российских туристов вернулась из КНДР

По поручению Губернатора Приморского края Олега Кожемяко сопровождал группу глава агентства международного сотрудничества региона Алексей Старичков.
В состав туристической группы вошли жители Приморского и Хабаровского краев, а также Иркутская, Ленинградская, Сахалинская, Калининградская, Новосибирская, Рязанская области, Москва и Московская область, Санкт-Петербург и учащиеся краевой спортивной школы олимпийского резерва из Арсеньева, которые провели учебно-тренировочные сборы. По словам туристических властей КНДР, это самая многочисленная группа иностранных гостей, посетивших Северную Корею, с самого основания страны.
Первый тур российских туристов составил четыре дня и три ночи. За это время они осмотрели основные достопримечательности столицы страны — Пхеньян, и отдохнули на горнолыжном курорте Масикрен.
В столице гости посетили комплекс Мансудэи, самый высокий в Пхеньяне монумент идеи Чучхе, площадь Ким Ир Сена, Памятник советским воинам-освободителям, Мангендеский дворец школьников, где ежедневно занимаются искусством, творчеством и спортом около 10 тысяч детей. В последнем помимо подробной экскурсии российским туристам показали концерт выступлений творческих и акробатических коллективов юных жителей КНДР.
Также туристическая программа включила посещение российскими СМИ строящуюся Вонсан-Кальмаскую туристическую зону, которая расположилась на площади 2,8 квадратных километров и включает 17 отелей, 37 гостиниц, 29 разных магазинов, четырехкилометровый пляж и многое другое. Ожидается, что в ближайшие годы туристическая зона начнет работу и будет принимать и российских туристов. Крайней точкой отдыха российских туристов стал горнолыжный курорт Масикрен. Комплекс включает 10 склонов разной сложности и общей протяженностью более 17 километров, прокат спортивной одежды и оборудования, разнообразные подъемники, каток, гостиницы, кафе, рестораны, СПА, магазины и многое другое.
Многие туристы уточняют, что давно мечтали побывать в одной из самых закрытых стран, отмечает пресс-служба правительства Приморья.