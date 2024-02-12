В зоне СВО погиб отец шестерых детей из Башкирии

В Кушнаренковском районе проводили в последний путь отца шестерых детей, рядового Урала Исламова, погибшего в зоне проведения военной спецоперации.
По словам главы муниципалитета Марата Латыпова, житель района решил отправиться на передовую добровольно. Он заключил контракт с военным ведомством.
«Он отдал приоритет своему долгу защитника страны и предпочел посвятить себя служению благу общества. Это неоспоримо самоотверженный поступок, который не каждый способен совершить», — подчеркнул глава района.
Он добавил, что власти будут помогать семье погибшего воина и поддерживать ее.