Вежливый сотрудник ГИБДД в пробке в Петербурге стал звездой интернета

В Петербурге обсуждают видео, на котором сотрудник ГИБДД непривычно вежливо просит автомобилистов пропустить сопровождаемое его машиной авто. Видео появилось в VK-паблике «Дорожный инспектор».
Пользователей удивила интеллигентность представителя патрульных служб:
«За вежливость плюс в карму и хороших спокойных смен до конца службы», — пишут они, видя, как патрульная машина интеллигентно пробирается сквозь пробку на набережной Адмирала Лазарева. Через громкоговорители водителей вежливо просят уступить дорогу.
«Водители, можно я вас чуть-чуть побеспокою. Чуть-чуть правее возьмите, пожалуйста. Отлично, спасибо», — говорит инспектор ДПС ОСБ ГИБДД, неоднократно используя слова «пожалуйста», «спасибо», «благодарю» и словосочетание «будьте добры».
Ранее в Петербурге врезавшийся в столб пьяный водитель размахивал удостоверением начальника отдела информатизации и связи администрации Василеостровского района и требовал к себе особого отношения инспекторов ГИБДД. Когда он его не получил, мужчина стал грозить им скорым увольнением.