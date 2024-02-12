Вежливый сотрудник ГИБДД в пробке в Петербурге стал звездой интернета

Ранее в Петербурге врезавшийся в столб пьяный водитель размахивал удостоверением начальника отдела информатизации и связи администрации Василеостровского района и требовал к себе особого отношения инспекторов ГИБДД. Когда он его не получил, мужчина стал грозить им скорым увольнением.