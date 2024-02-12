С 10:30 15 февраля до 08:30 16 февраля воду отключат в девяти домах по Комсомольской улице, в одном доме по проспекту Октября и ТРЦ «Июнь».
С 23:00 16 февраля до 5:00 17 февраля воду без воды останется жилой дом по Лесному проспекту.
Венера Хисамова.
В Уфе без воды останутся 24 дома, три детсада и ТРЦ
14 февраля в Уфе из-за ремонта трубопроводов без холодной и горячей воды останутся десять жилых домов по улице Шота Руставели, три дома на Российской улице и детсады № 253, 151 и 68, сообщили в ГУП «Уфаводоканал». Ограничения продлятся с 11:00 до 19:00 часов.
С 10:30 15 февраля до 08:30 16 февраля воду отключат в девяти домах по Комсомольской улице, в одном доме по проспекту Октября и ТРЦ «Июнь».