В Уфе без воды останутся 24 дома, три детсада и ТРЦ

14 февраля в Уфе из-за ремонта трубопроводов без холодной и горячей воды останутся десять жилых домов по улице Шота Руставели, три дома на Российской улице и детсады № 253, 151 и 68, сообщили в ГУП «Уфаводоканал». Ограничения продлятся с 11:00 до 19:00 часов.