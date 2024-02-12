Для жителей Башкирии могут четырехкратно увеличить штрафы за мусор

Сейчас суммы штрафов составляют от 500 ₽ до 1000 ₽, авторы инициативы предлагают увеличить их до 2−4 тыс. руб.



К отходам, за размещение которых в неположенном месте предусмотрено наказание, отнесены твердые и жидкие бытовые, промышленные, а также снег и дорожный смет.



В законопроекте, который в настоящее время проходит процедуру публичного обсуждения, говорится, что со дня принятия действующего закона прошло более десяти лет, а размер предусмотренных в нем штрафов неактуален. В сельских поселениях продолжают регистрировать нарушения правил обращения с отходами. Предполагается, что ужесточение ответственности изменит ситуацию.



Наталья Балыкова.