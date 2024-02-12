Сначала тепло, а дальше вновь придется утепляться: погода в Самаре на неделю 12−18 февраля 2024

На новой неделе в Самарскую область прибудет очередной атлантический циклон. Он принесет с собой снег и недолгое потепление. Рассказываем подробно, какая погода будет в Самаре на неделе с 12 по 18 февраля 2024 года.
Приволжское УГМС сообщает, что начало недели станет для самарцев небольшой передышкой от мороза. В понедельник, 12 февраля, ожидается −9…-11 градусов, небольшой снег. Во вторник днем, 13 февраля, почти оттепель — около −1…-6 градусов. По ночам столбик термометра будет опускаться до −9…-15 градусов. Со среды начинается похолодание: днем облачно, −7…-14 градусов, небольшой снег. Прогноз на конец недели не опубликован.
По данным сервиса Gismeteo.ru, с понедельника по среду мороз ослабнет. Днем будет −1…-8 градусов и обильные осадки в виде снега. Однако по ночам мороз сохранится: −7…-14 градусов. А во второй половине недели стужа снова придет в Самару.
С четверга по субботу днем преимущественно солнечно, температура воздуха составит −15…-17 градусов, по ночам она будет опускаться до −21…-25 градусов. В воскресенье, 18 февраля, понемногу начнет теплеть: днем −8 градусов, ночью −18 градусов. Каждый день ветер в пределах 2−9 м/с.