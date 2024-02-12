Распадская продолжает курс на внедрение инноваций в производство

В Распадской угольной компании применили инновационный метод дегазации при подготовке новой лавы. Компания инвестирует в передовые промышленные технологии, а также в проекты, направленные на цифровизацию производства, промышленную безопасность, снижение нагрузки на окружающую среду и улучшение условий труда.