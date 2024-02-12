Распадская продолжает курс на внедрение инноваций в производство

В Распадской угольной компании применили инновационный метод дегазации при подготовке новой лавы. Компания инвестирует в передовые промышленные технологии, а также в проекты, направленные на цифровизацию производства, промышленную безопасность, снижение нагрузки на окружающую среду и улучшение условий труда.
В настоящее время угольщики активно ведут переговоры с ведущими горнодобывающими компаниями страны для разработки совместных проектов на базе индустриального центра компетенций (ИЦК). Промышленно-инновационный консорциум, который планируют создать, объединит разработчиков, производителей и заказчиков цифровых продуктов, продвинутых технологических решений. Главная задача ИЦК — развивать угольную отрасль за счёт отечественных инноваций.
Одним из примеров успешного партнёрства является сотрудничество с российской компанией «Георезонанс». Благодаря внедрению передовой технологии для извлечения метана на шахте «Ерунаковская-VIII» произвели заблаговременную дегазацию новой лавы 48−9.
Распадская угольная компания первой применила метод плазменно-импульсного воздействия (ПИВ) в российской отрасли угледобычи. За период дегазации лавы 48−9 извлечено более 20 млн м³ метана скважинами ПИВ. Снижена газоносность угля до 15−17 м³/т. Инновация позволит добывать уголь эффективно и безопасно.
Общие запасы новой лавы составляют более 3 млн тонн коксующегося угля марки Ж. Планируется, что ежемесячно шахтёры «Ерунаковской-VIII» будут добывать 180 тыс. тонн угля. Отработка лавы 48−9 продолжится до ноября 2025 года.
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