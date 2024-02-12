В Сочи на Барановском кладбище оползень сместил два ряда могил

В Сочи на Центральном Барановском кладбище произошел сход оползня. Движение грунта сместило два ряда могил.



Очевидцы поделились в социальных сетях кадрами, на которых запечатлены съехавшие в овраг захоронения, поваленные венки и лежащие на земле кресты. Сход оползня также повредил забетонированные дорожки между могилами, разбив их на части.



Местные жители возмущены состоянием городского кладбища. По мнению сочинцев, разрушение захоронений может нанести душевную травму сотням родственникам умерших.



Население обеспокоено тем, что данный инцидент послужит угрозой экологической катастрофы для города. По их словам, если не предпринять необходимые меры, в скором времени может пострадать большая часть места погребения.