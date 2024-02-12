Опасный ледяной дождь накроет Краснодарский край

Согласно его словам, начиная с среды, 14 февраля, благоприятный антициклон начал воздействовать на атмосферу Карских ворот, что привело к приходу ледяного арктического воздуха на Русскую границу. Этот холодный клин достигнет южных регионов страны к концу недели.



Прогнозируется, что рекордные 20-градусные температуры на юге России к выходным сменятся заморозками. Зона ледяных дождей вначале распространится до Москвы, а затем вернется обратно на юг, достигнув в четверг Краснодарского края.



Ранее «Новая Кубань» сообщала о теплой погоде в Краснодаре и крае в начале недели в середине февраля. Например, 12 февраля дневная температура местами в регионе поднимется до +20 градусов.