В НСО готовят к открытию первый в сельских районах сосудистый центр

В Карасуке готовят к открытию первый за пределами столицы региона сосудистый центр. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Учреждение будет работать на базе Карасукской ЦРБ. Там установили современный высокоточный ангиограф, позволяющий в реальном времени увидеть полости сердцы и просвет сосудов пацмента. Кроме того, этот аппарат необходим при малоинвазивных операциях: ангиопластике и стентировании. Помимо ангиографа, больница получила 64-срезовый компьютерный томограф, цифровой рентген-аппарат, оборудование для реанимации и реабилитации.
С появлением такого оборудования сосудистое отделение больницы переходит в статус регионального сосудистого центра, единственного из девяти таких учреждений области — за пределами Новосибирска. Получать высокотехнологичную помощь в нём смогут пациенты из Карасука и трёх соседних районов, которых раньше санавиацией доставляли в областной центр.
«У нас есть договоренность с главным областным специалистом по рентгенохирургии, что к нам будут приезжать специалисты вахтовым методом, по 2−3 недели, из Новосибирска и оперировать, и наших [хирургов, анестезиологов-реаниматологов] обучать параллельно», — подчеркнул Лидер.
Начать проводить высокотехнологичные операции в первом сельском РСЦ планируют через две недели, когда будет закончена наладка оборудования.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что травмоцентр I уровня заработал на базе ГКБ № 34 в Новосибирске.