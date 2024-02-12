В НСО готовят к открытию первый в сельских районах сосудистый центр

Учреждение будет работать на базе Карасукской ЦРБ. Там установили современный высокоточный ангиограф, позволяющий в реальном времени увидеть полости сердцы и просвет сосудов пацмента. Кроме того, этот аппарат необходим при малоинвазивных операциях: ангиопластике и стентировании. Помимо ангиографа, больница получила 64-срезовый компьютерный томограф, цифровой рентген-аппарат, оборудование для реанимации и реабилитации.