В Хабаровске 13 февраля ожидается мокрый снег и плюсовые температуры

— В Хабаровске 14 февраля, то есть в среду еще сохранится теплая погода, ночью до — 8 градусов, днем −4…-6, а вот 15 февраля в темное время суток будет уже −17 градусов, днем — 12, -объясняет Никита Перерва. К концу недели в край выходит новый циклон с фронтальными разделами, на большей части возобновится снег, от небольшого до умеренного, особенно это касается 18 февраля. В Хабаровске в воскресенье ожидается умеренный снег, похолодает, ночью до −10…- 17, днем до — 5…-12 градусов.