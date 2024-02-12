В Хабаровске 13 февраля ожидается мокрый снег и плюсовые температуры

На этой неделе погода в Хабаровском крае преподнесет нам очередной сюрприз. В предстоящие сутки, то есть 13 февраля, юг края будет находиться в теплом секторе циклона, вечером пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Температуры будут непривычно высокие: ночью на юге края — 4…-9, в центральных районах −12…-17, на севере местами −20…-25 градусов. Днем столбик термометра в южных районах поднимется от −2 до +3 градусов. Будет дуть свежий юго-западный ветер 5−14 метров в секунду. — В Хабаровске во вторник тоже ожидается всплеск тепла, — рассказал нашему изданию ведущий сотрудник отдела долгосрочных прогнозов Хабаровского гидрометцентра Никита Перерва. — Вечером прогнозируются осадки в виде мокрого снега, ветер юго-западный 9−14 метров в секунду, на рассвете температура воздуха — 7, днем +2 градуса! И это в феврале!
В ночь на 14 февраля юг края будут пересекать фронтальные разделы, вновь пройдет небольшой снег. К нам начнут вторгаться холодные воздушные массы, столбик термометра медленно поползет вниз. И если 14 февраля ночью будет еще −6…-11,то 15 февраля уже — 16…-21, дневные температуры тоже станут понижаться. Если в четверг в светлое время еще −1…- 6, то в пятницу уже −8…-13 градусов. К концу недели начнется настоящее похолодание.
— В Хабаровске 14 февраля, то есть в среду еще сохранится теплая погода, ночью до — 8 градусов, днем −4…-6, а вот 15 февраля в темное время суток будет уже −17 градусов, днем — 12, -объясняет Никита Перерва. К концу недели в край выходит новый циклон с фронтальными разделами, на большей части возобновится снег, от небольшого до умеренного, особенно это касается 18 февраля. В Хабаровске в воскресенье ожидается умеренный снег, похолодает, ночью до −10…- 17, днем до — 5…-12 градусов.