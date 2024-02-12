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В Новосибирске сделали «Гелик» из дерева в натуральную величину

Салон не стали переделывать в деревянный.
Источник: Скриншот

На YouTube-канале «Гараж 54» опубликовали видеоролик, в котором Mercedes-Benz G-класса с мотором V8 переделывают в такой же автомобиль, но с деревянным кузовом. На проект потратили около 25 квадратных метров планкена из лиственницы.

В видеоролике не указано, сколько потребовалось времени на создание деревянного «Гелика», но кузов собрали в натуральную величину. Помимо этого, авторы проекта постарались над деталями: в машине есть молдинг, поворотники, звезда на радиаторной решетке.

Что находится под капотом — неизвестно, но автомобиль передвигается самостоятельно.

Напомним, что многодетный блогер из Новосибирска поразил зрителей шоу Андрея Малахова.