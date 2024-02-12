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Жена пропавшего троицкого бизнесмена сообщила, что он жив

Силовики устроили инсценировку, чтобы поймать киллера.

Троицкий предприниматель Борис Спиридонов, бесследно пропавший накануне, жив. Бизнесмен стал участников инсценировки, которую устроили силовики для поимки киллера и заказчика убийства. Об этом супруга Спиридонова сообщила сегодня, 12 февраля, в социальных сетях.

По словам женщины, убийство готовилось в интересах Бориса Виноградова, который обвиняется в даче взятки беговой дорожкой мэру Троицка Александру Виноградову. В настоящее время киллер и его наниматель задержаны. Жизнь Бориса Спиридонова его недоброжелатель якобы оценил в 6 млн рублей.

Напомним, накануне жена Борис Спиридонова сообщила, что ее муж пропал на полдороги между Троицком и Челябинском. В областной центр мужчина поехал на встречу с музыкантом Ромой Жиганом. Последний раз предприниматель выходил на связь в районе Южноуральска. Со слов жены, ранее Спиридонову угрожали.

К моменту написания новости УФСБ, Следственное управление и полиция эту информацию не прокомментировали.

СК
ФСБ