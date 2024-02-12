Жена пропавшего троицкого бизнесмена сообщила, что он жив

Троицкий предприниматель Борис Спиридонов, бесследно пропавший накануне, жив. Бизнесмен стал участников инсценировки, которую устроили силовики для поимки киллера и заказчика убийства. Об этом супруга Спиридонова сообщила сегодня, 12 февраля, в социальных сетях.
По словам женщины, убийство готовилось в интересах Бориса Виноградова, который обвиняется в даче взятки беговой дорожкой мэру Троицка Александру Виноградову. В настоящее время киллер и его наниматель задержаны. Жизнь Бориса Спиридонова его недоброжелатель якобы оценил в 6 млн рублей.
Напомним, накануне жена Борис Спиридонова сообщила, что ее муж пропал на полдороги между Троицком и Челябинском. В областной центр мужчина поехал на встречу с музыкантом Ромой Жиганом. Последний раз предприниматель выходил на связь в районе Южноуральска. Со слов жены, ранее Спиридонову угрожали.
К моменту написания новости УФСБ, Следственное управление и полиция эту информацию не прокомментировали.