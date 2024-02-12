Жена пропавшего троицкого бизнесмена сообщила, что он жив

Напомним, накануне жена Борис Спиридонова сообщила, что ее муж пропал на полдороги между Троицком и Челябинском. В областной центр мужчина поехал на встречу с музыкантом Ромой Жиганом. Последний раз предприниматель выходил на связь в районе Южноуральска. Со слов жены, ранее Спиридонову угрожали.