В Новосибирске мать пыталась отсудить родную дочь у приемной семьи из-за алиментов

«Я потом вернулась в это село, но опека Олю (имя изменено*) мне уже не отдала. Моя же мама дала мне отрицательную характеристику. Дочку почти сразу пристроили в какую-то семью», — цитирует КП-Новосибирск слова матери.
При этом у матери было всего трое детей от первой дочки она сразу отказалась, вторую (Олю) пыталась воспитывать, но органы опеки ее забрали, через некоторое время она родила сына. После рождения третьего ребенка Тамара попыталась завязать с алкоголем и наркотиками и начать жить заново. Через некоторое время она получила требование по алиментам за вторую дочь, тогда Тамара попыталась ее вернуть.
По словам приемной родительницы, самостоятельно выбрала себе место жизни. Она осталась жить в семье опекунов. После суда родная мать сказала ребенку, что та ей больше не нужна.