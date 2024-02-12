В Новосибирске мать пыталась отсудить родную дочь у приемной семьи из-за алиментов

При этом у матери было всего трое детей от первой дочки она сразу отказалась, вторую (Олю) пыталась воспитывать, но органы опеки ее забрали, через некоторое время она родила сына. После рождения третьего ребенка Тамара попыталась завязать с алкоголем и наркотиками и начать жить заново. Через некоторое время она получила требование по алиментам за вторую дочь, тогда Тамара попыталась ее вернуть.