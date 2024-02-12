Космос, Осень и Идея: какими необычными именами называли детей в Иркутской области в 2023 году

В 2023 году в Иркутской области ЗАГСы зарегистрировали 23 571 свидетельство о рождении. В их числе 12 090 мальчиков и 11 481 девочка.
— В лидерах среди мужских имен — Артем, Михаил, Александр. Также популярными оказались Матвей, Тимофей, Дмитрий, Марк, Иван и Максим, — сообщает ИА «Альтаир».
Среди женских имен лидируют София, Ева, Варвара. Далее в топе по популярности Виктория, Анна, Милана, Алиса, Дарья, Василиса, Мария.
Среди необычных имен мальчиков Космос, Ларион, Иларион, Владлен, Панкрат, Пантелей. Среди девочек — Осень, Идея, Лукерья, Ефросинья, Самара, Клавдия, Аюна-Виктория.
Ранее сообщалось, что стенд Иркутской области вошел в ТОП-10 выставки «Россия» на ВДНХ.