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ХК «Сибирь» получит 1,21 млрд из бюджета Новосибирской области в 2024 году

Для сравнения, в прошлом году сумма была меньше практически в 2 раза.
Источник: БЕЛТА

В 2024 году в бюджете Новосибирской области предусмотрены расходы на финансирование хоккейного клуба «Сибирь» в размере 1, 21 миллиарда рублей. Информацией поделился РБК.

Для сравнения, эта сумма примерно на 47% больше выделенной в 2023 году. Тогда на финансирование ХК «Сибирь» из бюджета региона затратили 823 млн рублей.

В 2023 году представители хоккейного клуба объявили о появившейся дополнительной потребности в финансировании из-за выпадения доходов от членов ассоциации (ассоциация «Новосибирский профессиональный хоккейный клуб “Сибирь”») и спонсоров.

«Дополнительная потребность была учтена Министерством налоговой и финансовой политики Новосибирской области Новосибирской области при формировании бюджета на 2024 год и плановый период 2025—2026 годов», — сообщили в ведомстве.

Напомним, что за последнее время «Сибирь» одержала не так много побед. Более красноречиво о качестве их игры могут сказать результаты прошедших матчей:

Андрей Иванов

бюджет