ХК «Сибирь» получит 1,21 млрд из бюджета Новосибирской области в 2024 году

В 2024 году в бюджете Новосибирской области предусмотрены расходы на финансирование хоккейного клуба «Сибирь» в размере 1, 21 миллиарда рублей. Информацией поделился РБК.
Для сравнения, эта сумма примерно на 47% больше выделенной в 2023 году. Тогда на финансирование ХК «Сибирь» из бюджета региона затратили 823 млн рублей.
В 2023 году представители хоккейного клуба объявили о появившейся дополнительной потребности в финансировании из-за выпадения доходов от членов ассоциации (ассоциация «Новосибирский профессиональный хоккейный клуб “Сибирь”») и спонсоров.
«Дополнительная потребность была учтена Министерством налоговой и финансовой политики Новосибирской области Новосибирской области при формировании бюджета на 2024 год и плановый период 2025—2026 годов», — сообщили в ведомстве.
Напомним, что за последнее время «Сибирь» одержала не так много побед. Более красноречиво о качестве их игры могут сказать результаты прошедших матчей:
- «Сибирь» прервала серию побед казанского «Ак-Барса»;
- Матч ХК «Сибирь» против «Ак Барса» закончился третьим поражением сибиряков;
- «Сибирь» уступила с разгромным счетом «Динамо-Минск»;
- «Сибирь» прерывает серию из трех поражений в матче с «Витязем»
- «Сибирь» уступила «Салават Юлаеву» с отставанием в две шайбы.
Андрей Иванов