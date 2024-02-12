Три региона Сибири снизили свои показатели в рейтинге по качеству жизни

В 2023 году регион занял 23 место (рейтинговый балл — 59,7), годом ранее область находилась на 21-ом месте (58 баллов). Еще один регион Сибири, положение которого изменилось в отрицательную сторону — Республика Хакасия, с 61-го (45 балов) на 62-ое место (46,8 баллов). Также в 2023 году свой рейтинг снизил Алтайский край с 64-го (44,3 балла) на 69-ое место (45,1 балла).



Томская область поднялась на одну позицию — с 50-го места в 2022 году (46,3 балов) до 49-го в 2023 году (49.9 баллов). На три позиции поднялся Кузбасс — с 58-го (46,7 баллов) до 55-го места (49,2 балла). Омская область улучшила свои позиции на пять строчек, закрепив свою позицию на 57 месте (48,4 балла). Иркутская область также прибавила одну позицию вверх по итогам года с 60-го (45,9 бала) до 59-го места (48,2 бала).



Единственный регион Сибири, который остался на том же уровне — Республика Тыва, расположившаяся в 2022-ом и 2023 году на 85 месте с показателем в 23,7 и 26,5 балов соответственно.