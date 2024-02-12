Инспекторы лесничества спасли косулю, обессилевшую на льду Байкала

Инспекторы Островного участкового лесничества спасли косулю, которая обессилила на байкальском льду в сотнях метров от берега острова Ольхон. Специалисты узнали о попавшем в беду животном от неравнодушных людей 9 февраля. На помощь к косуле выдвинулась выездная рейдовая группа отдела охраны, патрулировавшая маршрут «Север острова Ольхон». Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на страницу «Заповедного Прибайкалья» в соцсети «ВКонтакте» (12+).