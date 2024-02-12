Инспекторы лесничества спасли косулю, обессилевшую на льду Байкала

Инспекторы Островного участкового лесничества спасли косулю, которая обессилила на байкальском льду в сотнях метров от берега острова Ольхон. Специалисты узнали о попавшем в беду животном от неравнодушных людей 9 февраля. На помощь к косуле выдвинулась выездная рейдовая группа отдела охраны, патрулировавшая маршрут «Север острова Ольхон». Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на страницу «Заповедного Прибайкалья» в соцсети «ВКонтакте» (12+).
Когда инспекторы прибыли к животному, то косуля едва сопротивлялась приближению людей, их попыткам помочь. По всей видимости, на скользком льду она очень обессилела.
Специалисты нашли тканевый полог для безопасной доставки животного до берега, зафиксировали ноги косули и подготовили «лежанку» в багажнике транспорта.
На берегу спасенная косуля сначала растерялась и едва вновь не выбежала на байкальский лед. После получасового отдыха на склоне и небольшого перекуса она все же выбрала верное направление и отправилась вглубь острова.