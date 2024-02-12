В центре Перми все же запретят парковать электросамокаты

Горожане были с ними согласны. В результате соцопроса больше половины из них высказались о запрете электросамокатов. Но в итоге был достигнут компромиссный вариант. В городской администрации подготовили проект поправок в правила благоустройства города. Еще раз обсудили их на общественных слушаниях в горадминистрации в минувшую пятницу, и, скорее всего, в итоге его все же утвердят.