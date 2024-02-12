В центре Перми все же запретят парковать электросамокаты

— Ох уже эти электросамокаты! На каждом углу стоят, не пройти! А уж как на них молодежь гоняет, это ужас, никакие правила не соблюдают, — такие недовольные реплики нередко можно было услышать на улицах Перми прошлым летом.
Наш город по итогам года попал в число антилидеров по числу ДТП по вине электросамокатчиков. В них пострадали 82 пермяка, в том числе 28 детей, один человек погиб.
— Надо с этим что-то делать, — решили власти.
Горожане были с ними согласны. В результате соцопроса больше половины из них высказались о запрете электросамокатов. Но в итоге был достигнут компромиссный вариант. В городской администрации подготовили проект поправок в правила благоустройства города. Еще раз обсудили их на общественных слушаниях в горадминистрации в минувшую пятницу, и, скорее всего, в итоге его все же утвердят.
Согласно проекту, предлагается запретить парковки электросамокатов в центре города — на площади в 36 квадратных километров, ограниченной реками Камой, Данилихой, Егошихой, улицей Чкалова, экстрим-парком, железнодорожными путями главного и горнозаводского направлений, вокзалом Пермь II и Решетниковским спуском. Оставленные здесь самокаты обещают отвозить на штрафные стоянки, а нарушителей штрафовать.
То есть, по сути дела, кикшеринговым компаниям по прокату электросамокатов придется уйти из центра Перми.
За пределами этой зоны самокаты можно будет оставлять только в местах, отведенных для велопарковок, и там, где власти разрешат оборудовать специальные стоянки.
Напомним, что сейчас движение на электросамокатах запрещено в парке имени Горького, в экстрим-парке, на городской эспланаде и набережной Камы. Скорость до 15 километров в час ограничена для них в скверах Театральном и имени Татищева, в парке «Счастье есть» и на бульваре имени Советской Армии. В Чернявском лесу разрешено кататься со скоростью до 20 километров в час.
Кто страдает чаще?
По статистике, чаще всего страдают от самокатчиков-лихачей в Перми те, кто идут по тротуару. В прошлом году в ГИБДД зафиксировали 41 наезд лицами, передвигающимися на электросамокатах, на пешеходов, 3 наезда на препятствие, 4 опрокидывания и одно столкновение с велосипедистом.
Очень серьезные аварии бывают, когда электросамокатчики сталкиваются с автомобилями. За прошлогодний сезон зарегистрировали 28 таких столкновений, в результате — один погибший и 30 пострадавших, в том числе 14 несовершеннолетних.