В Сочи предупредили о возможном разрастании крайне ядовитого гриба

«Обычно на побережье при нормальной погоде он где-то в апреле, в мае зацветает, так как у нас весна иногда бывает очень теплой и даже февральские окна теплые, вполне возможно, что это вид может быть (разрастаться в массе). Он прижился, это заграничный вид, он больше в южных районах. Но вот теперь будем ждать от него каких-то особенностей… Массовое разрастание возможно там, где позволят условия, в этом году это возможно».