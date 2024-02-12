В Сочи предупредили о возможном разрастании крайне ядовитого гриба

В мае прошлого года ведущий научный сотрудник ФГБУ «Сочинский национальный парк» Галина Солтани рассказывала РИА Новости, что в сочинском парке «Дендрарий» впервые зафиксировали массовое разрастание этих грибов. Это, по словам ученого, могло произойти из-за теплой весны с туманами и повышенной влаги.
Грибы для человека «очень ядовитые, трогать их нельзя», поэтому нужно быть внимательным, предупреждала Солтани: решеточник может произрастать на разных территориях Сочи, отличить его можно лишь по форме и цвету, предупредительные таблички установлены не везде.
«Обычно на побережье при нормальной погоде он где-то в апреле, в мае зацветает, так как у нас весна иногда бывает очень теплой и даже февральские окна теплые, вполне возможно, что это вид может быть (разрастаться в массе). Он прижился, это заграничный вид, он больше в южных районах. Но вот теперь будем ждать от него каких-то особенностей… Массовое разрастание возможно там, где позволят условия, в этом году это возможно».
По его словам, на массовое произрастание гриба влияют в том числе мухи, которые разносят его споры.
Говоря о Сочи, биолог отметил, что там наиболее благоприятные условия для разрастания решеточника, поскольку курорт богат колхидскими лесами, повышенным влажным климатом и высокими температурами, которые сохраняются в течение года.
Кассанелли напомнил, что решеточник — краснокнижный вид гриба, который необходимо сохранять, поэтому он до сегодняшнего дня находится под наблюдением ученых. Гриб также имеет свои особенности — довольно необычную форму, яркий цвет, специфический, буквально «отпугивающий» запах, говорит учёный.
Решеточник красный — редкий вид грибов, имеет необычную форму и яркий цвет. Обладает множеством токсинов, по некоторым источникам смертельно опасных для человека. Произрастает в Краснодарском крае, Московской области, Санкт-Петербурге, на Алтае. В Красной книге России упоминается, что общая численность решеточника оценивается в 500 особей.