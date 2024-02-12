Погода на неделю: циклоны защитят Калининград от 30-градусных морозов

Европейская часть России прямо сейчас находится под влиянием антициклона, из-за которого температура начала падать. В Санкт-Петербурге, например, воздух уже остыл до −8..-10 градусов. В некоторых районах ожидаются 30-градусные морозы!
Калининградскую область от стужи защитят атлантические вихри. Как раз сейчас наш регион находится в теплых объятиях циклона «Паулина III».
— Над Атлантикой и западом Европы блокирующие процессы отсутствуют, а, следовательно, атлантическое тепло будет к нам беспрепятственно проникать и «оберегать» от сурового холода к востоку от нас, — отмечают в сообществе «Погода и метеоявления в Калининградской области».
По прогнозам синоптиков, нашу область ждут как минимум семь суток с положительными температурами. Самым теплым днем на этой неделе окажется как раз понедельник — сегодня воздух должен прогреться до +8 градусов. Затем показания термометра останутся в диапазоне +4..6 градусов днем и около +1..+3 по ночам.
Время от времени ожидаются небольшие дожди. Скорость ветра не превысит 13 метров в секунду. В понедельник сохранится низкое атмосферное давление (744 миллиметра ртутного столба). К середине недели оно придет в норму.