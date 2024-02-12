Погода на неделю: циклоны защитят Калининград от 30-градусных морозов

По прогнозам синоптиков, нашу область ждут как минимум семь суток с положительными температурами. Самым теплым днем на этой неделе окажется как раз понедельник — сегодня воздух должен прогреться до +8 градусов. Затем показания термометра останутся в диапазоне +4..6 градусов днем и около +1..+3 по ночам.