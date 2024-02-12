Здание кинотеатра «Импульс» начали сносить

Напомним, одноэтажное здание находится на проспекте Гагарина, 192. С 2008 года там работал полноценный кинотеатр, но после закрылся. Тогда на его месте заработали ресторан, клуб, фитнес-зал, магазин автозапчастей. Спустя время собственнику выдали ордер на снос здания и установку временного ограждения по всей территории. Сделать это собирались до 1 июня 2024 года. 26 января территорию кинотеатра обнесли забором.