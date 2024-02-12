Здание кинотеатра «Импульс» начали сносить

Здание старейшего кинотеатра «Импульс» в Приокском районе начали сносить. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.
На огороженной территории с самого утра работает экскаватор. Он уже ликвидировал одну стену постройки.
В комментариях под публикацией нижегородцы возмутились начатыми работами.
«Не видать нам в Щербинках ни кинотеатра, ни каких-либо досуговых центров. Воткнут многоэтажку очередную», — пожаловалась нижегородка.
«Могли возродить кт Импульс, но не захотели, все продано», — написал Артем Н.
«Жаль…», — отметила Татьяна Ф.
Напомним, одноэтажное здание находится на проспекте Гагарина, 192. С 2008 года там работал полноценный кинотеатр, но после закрылся. Тогда на его месте заработали ресторан, клуб, фитнес-зал, магазин автозапчастей. Спустя время собственнику выдали ордер на снос здания и установку временного ограждения по всей территории. Сделать это собирались до 1 июня 2024 года. 26 января территорию кинотеатра обнесли забором.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что кинотеатр «Электрон» в Нижнем Новгороде ликвидировали.