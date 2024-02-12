Магнитные бури в 5 баллов ожидаются 12 и 13 февраля в Нижнем Новгороде, сообщается на сайте my-calend.ru.
Напряженную геомагнитную обстановку прогнозируют вечером 12 февраля. После 15:00 ожидаются 4-балльные возмущения, а после 18:00 — 5-балльные.
Во вторник, 13 февраля, магнитные бури сохранятся в течение всего дня. Наиболее сильными они будут с 6 до 9 утра. В этот день возможны головные боли, резкие перепады настроения, упадок сил, депрессия. Также у людей с хроническими заболеваниями прогнозируют обострения.
Специалисты рекомендуют во время бурь избегать эмоционального напряжения и стресса.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что мороз до ‑26 градусов ждет нижегородцев на новой рабочей неделе.