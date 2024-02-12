Таможенники задержали мужчину с рогами в аэропорту «Толмачёво»

Из сообщения ведомства следует, мужчина хотел попасть на авиарейс «Новосибирск — Баку» и прошел по «зеленому коридору» при прохождении таможенного контроля. Таким образом он заявил, что не имеет в багаже вещей, подлежащих декларированию.
В багаже у мужчины таможенники обнаружили рога копытного животного. Документов на них у пассажира не было.
В ведомстве пояснили, что рога могут относиться к категории товаров, регулируемых Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, их частями и дериватами СИТЕС.
Пассажир заявил, что получил рога в подарок от родственника, проживающего в Новосибирской области, и не знал о запрете на вывоз объекта дикой фауны за границу.
Ранее «Прецедент» сообщал, что новосибирские таможенники пресекли незаконный вывоз 5 тысяч долларов в Ташкент. Редакция также писала о том, что фирму из Новосибирской области уличили в валютных махинациях. Читайте также: Новосибирская область экспортировала в Китай более 30 тонн рыбы.
Егор САФРОНОВ.