Таможенники задержали мужчину с рогами в аэропорту «Толмачёво»

Ранее «Прецедент» сообщал, что новосибирские таможенники пресекли незаконный вывоз 5 тысяч долларов в Ташкент. Редакция также писала о том, что фирму из Новосибирской области уличили в валютных махинациях. Читайте также: Новосибирская область экспортировала в Китай более 30 тонн рыбы.