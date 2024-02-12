Авдей, Леон, Ада, Таймия. Названы редкие имена казанских детей

На прошлой неделе, с 5 по 11 февраля, в Казани родились 253 мальчика и 223 девочки. Минимальный вес при рождении составил 1 320 граммов, максимальный — 5 030 граммов.
Чаще всего казанцы давали своим детям имена Амир, Марк, Али, Михаил, Сабир, Ясмина, Арина, Рамина, Ева, Милана, Полина, Айлин, Камила.
Редкими стали имена Эван, Теодор, Азкар, Адриан, Минтимер, Авдей, Тагир, Радлен, Акмаль, Ян, Леон, Руслан, Ада, Альва, Вита, Белла, Сейлин, Элли, Жасмин, Таймия, Жаклина.
Также на прошлой неделе 79 пар в Казани заключили брак.