«О весне не может быть и речи»: Вильфанд дал грустный прогноз для Омской области

«За прошедшие дни теплые воздушные массы из южных районов Азии обусловили рекордно высокие значения температур в Сибири. С понедельника там уже совершенно другая ситуация, туда обрушивается очень холодный воздух. Если сравнивать температуру в субботу и понедельник, то она будет ниже примерно на 25 градусов», — рассказал Вильфанд.