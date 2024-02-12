Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

«О весне не может быть и речи»: Вильфанд дал грустный прогноз для Омской области

Температура воздуха на территории региона будет гораздо ниже многолетних значений.
Сейчас в Ричмонде: +10° 3 м/с 93% 753 мм рт. ст. +10°
Источник: Om1.ru

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в стране в ближайшие дни. По его словам, до начала весны осталось всего три недели, но пока говорить о ней преждевременно. На территорию 80% страны придут крепкие морозы.

«За прошедшие дни теплые воздушные массы из южных районов Азии обусловили рекордно высокие значения температур в Сибири. С понедельника там уже совершенно другая ситуация, туда обрушивается очень холодный воздух. Если сравнивать температуру в субботу и понедельник, то она будет ниже примерно на 25 градусов», — рассказал Вильфанд.