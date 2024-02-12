«О весне не может быть и речи»: Вильфанд дал грустный прогноз для Омской области

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в стране в ближайшие дни. По его словам, до начала весны осталось всего три недели, но пока говорить о ней преждевременно. На территорию 80% страны придут крепкие морозы.
«За прошедшие дни теплые воздушные массы из южных районов Азии обусловили рекордно высокие значения температур в Сибири. С понедельника там уже совершенно другая ситуация, туда обрушивается очень холодный воздух. Если сравнивать температуру в субботу и понедельник, то она будет ниже примерно на 25 градусов», — рассказал Вильфанд.