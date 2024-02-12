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Сильная жара ожидает казахстанцев грядущим летом — МЧС

В прошлом году в июле температуры поднимались до 44 градусов. В этом году ожидается ещё более сильная жара.
Сейчас в Ричмонде: +10° 3 м/с 93% 753 мм рт. ст. +10°

Вице-министр по чрезвычайным ситуациям Бауыржан Сыздыков сообщил, что текущий год обещает быть более жарким по сравнению с 2023 годом, сообщает El.kz.

«По данным Всемирной метеорологической организации, 2024 год будет ещё жарче, чем прошлый год. По данным Казгидромета, средняя температура в летнее время составляет 19−23 градуса, а в предстоящем летнем периоде будет доходить до 40 и выше градусов. В прошлом году, только в период с 5 по 28 июля температура в отдельные дни достигала 44 градусов и способствовала возникновению более 300 пожаров, преимущественно на территории “Семей” и “Ертіс орманы”, — сказал Бауыржан Сыздыков во время правчаса в мажилисе.

Он также подчеркнул необходимость принятия мер предосторожности, включая обновление противопожарных полос и усиление патрулирования лесных территорий, чтобы предотвратить риски возникновения и распространения лесных пожаров из-за повышения температур.

МЧС