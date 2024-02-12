Сильная жара ожидает казахстанцев грядущим летом — МЧС

«По данным Всемирной метеорологической организации, 2024 год будет ещё жарче, чем прошлый год. По данным Казгидромета, средняя температура в летнее время составляет 19−23 градуса, а в предстоящем летнем периоде будет доходить до 40 и выше градусов. В прошлом году, только в период с 5 по 28 июля температура в отдельные дни достигала 44 градусов и способствовала возникновению более 300 пожаров, преимущественно на территории “Семей” и “Ертіс орманы”, — сказал Бауыржан Сыздыков во время правчаса в мажилисе.