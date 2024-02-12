Движение вниз: Приморье упало на три пункта в рейтинге по качеству жизни населения

Приморье заняло 46 место в рейтинге регионов по качеству жизни за 2023 год в исследовании, которое составили специалисты РИА «Новости» (16+). В рейтинге 2022 году регион располагался на 43 месте, сообщает ИА PrimaMedia.
Эксперты учитывали уровень доходов населения, занятость и рынок труда, жилищные условия, демографию, уровень безопасности, экологию и климат и развитость транспортной инфраструктуры.
Среди дальневосточных территорий Приморье опередили Хабаровский край, Сахалин и Камчатка. Первые строчки рейтинга, как и предыдущие два года, заняли Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край и Татарстан. А вот в Туве, Ингушетии и Еврейской автономной области вопрос с качеством жизни обстоит хуже всего.
Напомним, согласно недавнему рейтингу объём вкладов на душу населения на 1 января 2024 года в Приморье составил 360,1 тысяч рублей. Край разместился на 11 строчке в рейтинге регионов по размеру банковских вкладов населения.