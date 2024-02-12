Движение вниз: Приморье упало на три пункта в рейтинге по качеству жизни населения

Среди дальневосточных территорий Приморье опередили Хабаровский край, Сахалин и Камчатка. Первые строчки рейтинга, как и предыдущие два года, заняли Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край и Татарстан. А вот в Туве, Ингушетии и Еврейской автономной области вопрос с качеством жизни обстоит хуже всего.