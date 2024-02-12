В Новосибирской области 73 миллиарда рублей направили на поддержку семей с детьми

На оперативном совещании в правительстве Новосибирской области министр труда и социального развития Елена Бахарева сообщила о том, что объём средств, направленных из консолидированного бюджета региона на социальную поддержку семей с детьми, в 2023 году составил 73 миллиарда рублей.
Глава ведомства также дополнила, что сейчас министерство предоставляет 21 региональную меру поддержки, получателями которых являются 120 тысяч семей.
Напомним, что жители Новосибирской области задолжали в бюджет компании около 6 млрд рублей.