Самарская область попала в список регионов по качеству жизни

Согласно исследованиям «РИА Новости», качество жизни улучшилось в 85 регионах, а снижение произошло в четырех субъектах: Чукотском автономном округе, Белгородской, Магаданской и Псковской областях. При этом, Самарская область попала в десятку регионов по улучшению качества жизни и заняла 10 строчку. Рейтинговый бал региона в 2023 году составил — 64,836, а в 2022 году — 63,195, где также занимал 10 место в списке.