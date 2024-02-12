Порванные провода, поваленные деревья, парализованные трассы и закрытые школы: последствия снегопада и ледяного дождя в Волгоградской области

Но больше всего досталось в эти дни жителям Котельниково. Из-за ледяного дождя, который добрался в южные районы области раньше, там уже с субботы не было электричества, из-за этого возникли проблемы и с водой, и с отоплением в частном секторе. Виной всему завалы из снега, льда, упавших деревьев и столбов ЛЭП, окутанные наледью оборванные провода. В городе ввели режим ЧС, жителей просили не выходить на улицу, чтобы избежать жертв. Из-за повреждения контактного провода на железной дороге на юге Волгоградской области встали на несколько часов пять пассажирских поездов. Оборвало провода и в других районах региона.