Порванные провода, поваленные деревья, парализованные трассы и закрытые школы: последствия снегопада и ледяного дождя в Волгоградской области

Циклон «Ольга» покидает Волгоградскую область, громко хлопнув дверью. За выходные непогода натворила немало бед. Волгоград едва справился с последствиями мощного снегопада, который парализовал движение автомобилей и пешеходов, как пошел ледяной дождь. Город в ночь на понедельник, 12 февраля, превратился в каток. В районах области жители остались без электричества из-за поваленных деревьев и порванных проводов, встали поезда и автотрассы, из-за гололеда в школах отменили занятия. Сайт volgograd.kp.ru собрал все о том, что натворила стихия.
ЗАСТРЯВШИЕ МАШИНЫ И ЗАБЛУДИВШИЕСЯ В СУГРОБАХ ЛЮДИ.
Снегопад в Волгограде успел и порадовать, и огорчить горожан. В пятницу вечером многие радовались погоде, гуляли под легким снежком, катались с горок и лепили снеговиков. В выходные тротуары уже превратились в сугробы, на дорогах движение осложняла снежная каша. Автомобили стояли в пробках на заснеженных трассах, фуры застряли на въездах в город, дорожники не успевали чистить проезжую часть.
Две сестры в воскресенье заблудились в метель в СНТ «Дзержинец» на севере областного центра. Из-за обильного снегопада женщины потеряли ориентир и не смогли сами выбраться к остановке общественного транспорта в Тракторозаводском районе. Пришлось вызывать МЧС. Пожарные сначала нашли в сугробе одну из сестер, через 300 метров — другую. Обе волгоградки получили обморожение второй степени. Спасатели донесли их до машины скорой помощи и передали врачам.
СКОВАННЫЕ ЛЬДОМ.
Но больше всего досталось в эти дни жителям Котельниково. Из-за ледяного дождя, который добрался в южные районы области раньше, там уже с субботы не было электричества, из-за этого возникли проблемы и с водой, и с отоплением в частном секторе. Виной всему завалы из снега, льда, упавших деревьев и столбов ЛЭП, окутанные наледью оборванные провода. В городе ввели режим ЧС, жителей просили не выходить на улицу, чтобы избежать жертв. Из-за повреждения контактного провода на железной дороге на юге Волгоградской области встали на несколько часов пять пассажирских поездов. Оборвало провода и в других районах региона.
Электрики «Россети Юг», на помощь к которым бросили бригады из Волгограда, до сих пор устраняют последствия непогоды в Котельниковском районе. Работают круглые сутки, чтобы вернуть свет в дома, обесточенные из-за циклона. Осложняют обстановку непроходимые для спецтехники дороги в степях. Электроснабжение в Городищенском и Чернышковском районах уже восстановили.
С вечера воскресенья Волгоград и районы области покрылись слоем льда. Передвигаться по улицам проще на коньках, чем пешком. Каток везде, в центре ничуть не лучше, чем в спальных районах. К тому же густой туман снизил видимость до минимума. Многие волгоградцы не смогли вовремя добраться до работы. На дорогах опять пробки. В аэропорту задерживаются рейсы — в Москве тоже ледяной дождь.
Школьникам в Новоаннинском районе и Михайловке и вовсе отменили очные уроки. Ребят 12 февраля перевели на дистант, чтобы не подвергать риску из-за сильного гололеда. Правда, сообщили об этом поздно. Так что многим ребятам, докатившимся до школы, пришлось возвращаться домой.
В Волгограде во вторник, 13 февраля 2024 года, погода чуть успокоится. Ночью и утром прогнозируют туман, на дорогах — гололедицу. Однако плюсовая температура поможет растопить лед на улицах. В среду ночью будет около нуля, днем — до +3 градусов. Существенных осадков уже не будет. Хотя по области местами еще пройдут мокрый снег, дождь со снегом и дождь, а ночью температура опустится чуть ниже нуля.