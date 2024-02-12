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Мызинский мост частично перекроют из-за технических работ

Основные работы будут проведены в апреле-мае.
Источник: Комсомольская правда

Мызинский мост в Нижнем Новгороде в ближайшие сутки частично перекроют в связи с плановыми работами по техобслуживанию. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В ближайшие дни работы будут проводиться внутри моста — специалисты сделают профилактику деформационного шва, в связи с чем частично ограничат движение в направлении Ленинского района. Для водителей будут установлены временные дорожные знаки, на переправе будут дежурить сотрудники ГИБДД.

По данным городского департамента транспорта и дорожного хозяйства, ремонт деформационного шва Мызинского моста ведется в плановом порядке.

— Основные работы будут проведены в апреле-мае 2024 года, — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, этой весной капитальный ремонт ждет старый Борский мост, в связи с чем на соседней переправе будет организован реверс.