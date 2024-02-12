Мызинский мост частично перекроют из-за технических работ

В ближайшие дни работы будут проводиться внутри моста — специалисты сделают профилактику деформационного шва, в связи с чем частично ограничат движение в направлении Ленинского района. Для водителей будут установлены временные дорожные знаки, на переправе будут дежурить сотрудники ГИБДД.