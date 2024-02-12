Мызинский мост частично перекроют из-за технических работ

Мызинский мост в Нижнем Новгороде в ближайшие сутки частично перекроют в связи с плановыми работами по техобслуживанию. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
В ближайшие дни работы будут проводиться внутри моста — специалисты сделают профилактику деформационного шва, в связи с чем частично ограничат движение в направлении Ленинского района. Для водителей будут установлены временные дорожные знаки, на переправе будут дежурить сотрудники ГИБДД.
По данным городского департамента транспорта и дорожного хозяйства, ремонт деформационного шва Мызинского моста ведется в плановом порядке.
— Основные работы будут проведены в апреле-мае 2024 года, — подчеркнули в ведомстве.
Напомним, этой весной капитальный ремонт ждет старый Борский мост, в связи с чем на соседней переправе будет организован реверс.