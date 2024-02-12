Предпрофессиональные классы в Москве начали обучение в колледжах

«Первые специальности в колледжах получат 20 тыс. десятиклассников, т.е. все ученики этой параллели в московских предпрофессиональных классах. Это поможет им увидеть полную цепочку производственного процесса в выбранной профессии, узнать задачи и потребности всех его участников — от специалиста до топ-менеджера, и понять, какое место эта профессия занимает в отрасли и экономике страны в целом. Бонусом станет свидетельство о квалификации, которое ребята в будущем смогут использовать при трудоустройстве. В проекте участвуют более 40 столичных колледжей», — сказала Ракова.