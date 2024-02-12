Предпрофессиональные классы в Москве начали обучение в колледжах

«Первые специальности в колледжах получат 20 тыс. десятиклассников, т.е. все ученики этой параллели в московских предпрофессиональных классах. Это поможет им увидеть полную цепочку производственного процесса в выбранной профессии, узнать задачи и потребности всех его участников — от специалиста до топ-менеджера, и понять, какое место эта профессия занимает в отрасли и экономике страны в целом. Бонусом станет свидетельство о квалификации, которое ребята в будущем смогут использовать при трудоустройстве. В проекте участвуют более 40 столичных колледжей», — сказала Ракова.
Уточняется, что обучение в колледжах продлится с февраля по май. Каждую неделю по четыре академических часа десятиклассники будут изучать теорию и оттачивать практические навыки под руководством преподавателей и мастеров производственного обучения.
В частности, ученики медицинских классов получат профессию младшей медицинской сестры по уходу за больными. Они изучат особенности работы медсестры в поликлинике и больнице, правила инфекционной безопасности, нормы общения с пациентами и коллегами, а также научатся профессионально ухаживать за пациентами, проводить простые диагностические исследования, узнают, как оказывать первую помощь при угрожающих жизни состояниях. А учащиеся инженерных классов получат профессию «Чертежник-конструктор», они научатся создавать чертежи по эскизам, использовать цифровые инструменты для моделирования и конструирования объектов. Кроме того, ученики авиастроительного направления инженерных классов получат профессию оператора БПЛА.
Помимо обучения в колледжах, новый стандарт предпрофессионального образования, внедренный в текущем учебном году, включает в себя углубленное изучение профильных предметов, спецкурсы для освоения практических навыков, экскурсии на предприятия города и проектно-исследовательскую деятельность в вузах.