Собянин: В Москве пройдет 400 бесплатных экскурсий ко Всемирному дню гида

«400 бесплатных экскурсий: как Москва готовится ко Всемирному дню гида. Познавательные прогулки организуют в рамках акции “Московские истории” с 17 по 19 февраля. Жителей и гостей города ждут спектакль-променад по Тверскому району, осмотр исторических интерьеров театра “Геликон-опера” и обзорная прогулка по Библиотеке иностранной литературы имени Рудомино, одной из крупнейших в стране. “Московские истории” впервые познакомят с экспозицией Музея криптографии — единственного в России научно-технологического музея, посвященного математике, коммуникации и новым технологиям», — говорится в сообщении.