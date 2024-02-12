В Уфе простились с академиком Баязитом Галимовым

В 1969 году Галимов защитил в МГПИ им. В. И. Ленина кандидатскую диссертацию «Гносеологическая функция категории асимметрии». В 1988 году в Уральском госуниверситете им. А. М. Горького — докторскую диссертацию на соискание учёной степени доктора философских наук по теме «Принцип развития в основаниях научной картины природы (методологические проблемы)». В 1990—2000-е гг. он провел на базе родного ему БашГУ более десятка конференций, посвященных научной картине мира. Научные труды Галимова переведены на немецкий, казахский, турецкий, английский языки. Под его руководством были защищены более 20 докторских и более 50 кандидатских диссертаций. Он был председателем диссертационного совета в БашГУ, главой Башкирского отделения Российского философского общества, главным редактором журнала БО РФО «Философская мысль». По его инициативе в БашГУ были открыты 2 философских диссовета, кафедра социологии, первый в республике факультет философии и социологии, в 2015 году проведен VII Российский философский конгресс «Философия. Толерантность. Глобализация. Восток и Запад — диалог мировоззрений», в котором участвовали 1515 ученых из 95 городов России и из 20 зарубежных государств.