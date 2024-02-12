В Уфе простились с академиком Баязитом Галимовым

Ректор Уфимского университета науки и технологий Вадим Захаров отметил, что всю свою жизненную энергию, силы, талант Баязит Сабирьянович отдал родному Башкирскому государственному университету, одному из двух родительских вузов современного Уфимского университета науки и технологий. Без него и таких как он университет не достиг бы своих нынешних высот.
«Все, кто знали Баязита Сабирьяновича лично, помнят его острый ум, редкое чувство юмора, демократичность в общении, жизненную мудрость, доброту и готовность всегда помочь. Баязит Сабирьянович был эрудит и книгочей, патриот России. При этом он любил свой родной Башкортостан, башкирскую культуру, прекрасно исполнял башкирские народные песни. Он навсегда останется в памяти коллег, товарищей и близких», — сказал Вадим Захаров.
Биография:
Баязит Галимов родился 26 мая 1942 года в селе Кинзебулатово Ишимбайского района БАССР. В 1965 году он окончил физический факультет Башкирского государственного университета. Под влиянием Тауфика Габдулхаковича Сулангузина — одного из основателей философского образования в БАССР, и выдающегося советского философа-гносеолога Энгельса Матвеевича Чудинова молодой Б. С. Галимов увлекся вопросами теории познания и диалектики. В аспирантские годы он принимал участие в семинарах по диалектической логике, устраиваемых Эвальдом Васильевичем Ильенковым и его школой.
В 1969 году Галимов защитил в МГПИ им. В. И. Ленина кандидатскую диссертацию «Гносеологическая функция категории асимметрии». В 1988 году в Уральском госуниверситете им. А. М. Горького — докторскую диссертацию на соискание учёной степени доктора философских наук по теме «Принцип развития в основаниях научной картины природы (методологические проблемы)». В 1990—2000-е гг. он провел на базе родного ему БашГУ более десятка конференций, посвященных научной картине мира. Научные труды Галимова переведены на немецкий, казахский, турецкий, английский языки. Под его руководством были защищены более 20 докторских и более 50 кандидатских диссертаций. Он был председателем диссертационного совета в БашГУ, главой Башкирского отделения Российского философского общества, главным редактором журнала БО РФО «Философская мысль». По его инициативе в БашГУ были открыты 2 философских диссовета, кафедра социологии, первый в республике факультет философии и социологии, в 2015 году проведен VII Российский философский конгресс «Философия. Толерантность. Глобализация. Восток и Запад — диалог мировоззрений», в котором участвовали 1515 ученых из 95 городов России и из 20 зарубежных государств.
Свой организаторский и управленческий талант Баязит Сабирьянович ярко проявил на должностях парторга Башгосуниверситета, проректора по учебной работе БашГУ, первого проректора БашГУ, главного ученого секретаря БашГУ, заведующего кафедрой философии БашГУ.